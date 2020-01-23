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Е-пенсия: Услуга станет полностью автоматизированной и максимально удобной

23.01.20 17:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине услуга Пенсионного фонда Украины (ПФУ) «Е-пенсия» появится в онлайн-сервисе государственных услуг «Дія», над которым работает Министерство цифровой трансформации Украины, и станет полностью автоматизированной и максимально удобной. Об этом сообщается на странице в Facebook онлайн-сервиса «Дія».

«Хватит нашим родителям, бабушкам и дедушкам тратить время на длинные очереди. Летом Е-пенсия заработала на портале Пенсионного фонда. И это – важный шаг к диджитализации админуслуг. Услуга Е-пенсия появится в "Дія" в этом году и станет полностью автоматизированной и максимально удобной», – говорится в сообщении.

Так, сейчас услуга на веб-портале ПФУ работает следующим образом:

  1. Граждане подают документы для назначения пенсии онлайн, прикрепив заверенные электронной подписью копии документов.
  2. Потом нужно обратиться в сервисный центр с оригиналами документов, чтобы получить пенсионное удостоверение.

По информации разработчиков сервиса «Дія», в планах:

  • изменить положение Пенсионного Фонда, содержащие требования относительно личного представления информации;
  • сократить количество документов, чтобы будущие пенсионеры не тратили время на их поиск, сканирование или копирование;
  • обеспечить взаимодействие госреестров, чтобы информация о трудовом стаже, инвалидности и других важных данных подтягивались автоматически.

Получить услугу в новом формате можно будет:

  1. Сидя на ​​диване, зайти на портал «Дія» или в мобильное приложение и заполнить заявление онлайн.
  2. Вам вышлют уведомление о назначении пенсии.
  3. Останется только забрать пенсионное удостоверение в сервисном центре.

«Сейчас работаем над тем, чтобы граждане не сканировали электронную заявку, а просто заполняли ее. Информация должна подтянуться из реестров. Ожидаем изменений и нового формата электронной пенсии», – резюмируется сообщение.

Как сообщалось ранее, ПФУ ввел новую модель обращения граждан за назначением пенсии в «одно касание» через веб-портал электронных услуг ПФУ. Внедрение такой системы упрощает взаимодействие граждан с ПФУ, позволяет уменьшить затраты времени лиц, обращающихся за назначением пенсии, обеспечивает максимально комфортные условия для получения услуг, не выходя из дома. Также сообщалось, в Украине минимизирована возможность влияния человеческого фактора на размер пенсии.

Напомним, онлайн-сервис государственных услуг «Дія» анонсировал ID-карту и загранпаспорт в смартфоне.

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