Е-пенсия: Услуга станет полностью автоматизированной и максимально удобной

В Украине услуга Пенсионного фонда Украины (ПФУ) «Е-пенсия» появится в онлайн-сервисе государственных услуг «Дія», над которым работает Министерство цифровой трансформации Украины, и станет полностью автоматизированной и максимально удобной. Об этом сообщается на странице в Facebook онлайн-сервиса «Дія».

«Хватит нашим родителям, бабушкам и дедушкам тратить время на длинные очереди. Летом Е-пенсия заработала на портале Пенсионного фонда. И это – важный шаг к диджитализации админуслуг. Услуга Е-пенсия появится в "Дія" в этом году и станет полностью автоматизированной и максимально удобной», – говорится в сообщении.

Так, сейчас услуга на веб-портале ПФУ работает следующим образом:

Граждане подают документы для назначения пенсии онлайн, прикрепив заверенные электронной подписью копии документов. Потом нужно обратиться в сервисный центр с оригиналами документов, чтобы получить пенсионное удостоверение.

По информации разработчиков сервиса «Дія», в планах:

изменить положение Пенсионного Фонда, содержащие требования относительно личного представления информации;

сократить количество документов, чтобы будущие пенсионеры не тратили время на их поиск, сканирование или копирование;

обеспечить взаимодействие госреестров, чтобы информация о трудовом стаже, инвалидности и других важных данных подтягивались автоматически.

Получить услугу в новом формате можно будет:

Сидя на ​​диване, зайти на портал «Дія» или в мобильное приложение и заполнить заявление онлайн. Вам вышлют уведомление о назначении пенсии. Останется только забрать пенсионное удостоверение в сервисном центре.

«Сейчас работаем над тем, чтобы граждане не сканировали электронную заявку, а просто заполняли ее. Информация должна подтянуться из реестров. Ожидаем изменений и нового формата электронной пенсии», – резюмируется сообщение.

Как сообщалось ранее, ПФУ ввел новую модель обращения граждан за назначением пенсии в «одно касание» через веб-портал электронных услуг ПФУ. Внедрение такой системы упрощает взаимодействие граждан с ПФУ, позволяет уменьшить затраты времени лиц, обращающихся за назначением пенсии, обеспечивает максимально комфортные условия для получения услуг, не выходя из дома. Также сообщалось, в Украине минимизирована возможность влияния человеческого фактора на размер пенсии.

Напомним, онлайн-сервис государственных услуг «Дія» анонсировал ID-карту и загранпаспорт в смартфоне.