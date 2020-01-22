В Мариуполе задержали троих мужчин, напавших на полицейского

В Мариуполе задержали троих местных жителей за нападение на полицейского. Злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Уточняется, что происшествие произошло вчера ночью, 21 января, в Левобережном районе Мариуполя. Оперативник, возвращаясь домой после службы, стал свидетелем того, как трое мужчин били человека. Увидев драку, старший сержант полиции пришел на помощь пострадавшему и призвал участников прекратить нарушать закон. Однако, молодые люди отреагировали агрессивно и втроем набросились на полицейского, нанеся ему травмы.

«Неравнодушные прохожие позвонили на линию 102, и уже через несколько минут на подмогу прибыли патрульные полицейские. Нападающие были задержаны и доставлены в отделение полиции», – говорится в сообщении.

Пострадавших, 28-летнего мариупольчанина и оперативника, госпитализировали. Нарушителями оказались местные жители возрастом от 22 до 24 лет.

«По факту открыто два уголовных производства: по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение)», – сказано в сообщении.

Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас продолжается досудебное расследование.