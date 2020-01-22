Социологи показали, как росла поддержка курса на Евросоюз среди украинцев

Почти две трети населения (64%) считают, что главным интеграционным направлением Украины должно быть вступление в ЕС, за вступление в Евразийский экономический союз выступают 13%, а 23% определенного мнения не имеют. Таковы результаты общенационального исследования* Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с соцслужбой Центра Разумкова.

Больше всего поддерживают вступление Украины в ЕС в западном (90%) и центральном (70%) регионах. На юге (44%) и востоке (43%) поддержка членства в ЕС тоже преобладает, но определенная часть жителей поддерживают и вступление в Евразийский экономический союз (23% на юге и 24% на востоке), значительная часть своего мнения не определила (33% на юге и 33% на востоке).

После 2013 года возросло количество граждан, которые предпочитают членство в ЕС – с 46% в декабре 2013 года до 57% в декабре 2014 года, постепенно возрастая до 64% ​​в декабре 2019 года.

В то же время резко уменьшилось количество сторонников вступления в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана – с 36% в 2013 году до 16% в 2014 году, в дальнейшем продолжая снижаться до 13% в декабре 2019 года.

* Прим. – Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.