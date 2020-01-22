Стаи собак пугают и бросаются: Жители Покровска просят решить проблему бездомных животных (Видео)

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) горожане просят уменьшить количество бродячих животных. Люди жалуются, что стаи собак не только пугают жителей, но и бросаются на прохожих.

Горожане жалуются, что стаи бродячих животных в городе повсюду – у свалок, домов и детских площадок. «Соседа моего цапнули за ногу. И я, вообще-то, их остерегаюсь, я боюсь собак», – говорит мужчина.

«Много, конечно, и на людей нападают», – добавляет женщина.

В прошлом году в Покровском районе животные покусали 130 человек. По словам специалистов, если кот или собака были привиты от бешенства, то заразиться от них почти невозможно. «Если животное вакцинировано, то скажем так, 98% того, что результат будет отрицательный. То есть животное клинических проявлений бешенства не проявит», – объяснил эпизоотолог Роман Мельник.

Когда агрессивное животное бросилось на человека, то визит к врачу лучше не откладывать. «Если животное бродячее, все равно нужно обращаться в медицинское учреждение и пройти профилактический курс лечения», – рекомендует начальник Покровской районной больницы ветеринарной медицины Сергей Лазаренко.

Волонтеры уверены, что бездомных животных становится больше из-за человеческой халатности. «Люди их бросают, потом они размножаются и их больше становится», – считает покровчанка Диана.

Коммунальщики уверяют, что всячески борются с количеством бездомных животных – и отлавливали, и стерилизовали. «В городе Покровск, как и в прошлом году, будет объявлен тендер на проведение отлова собак и содержание их в других городах», – сообщил заместитель Покровского городского головы Андрей Луганский.

Кроме того, в городе вскоре появится стерилизационный пункт для животных. Проект строительства уже есть. «Состоять этот стерилизационный пункт будет из помещения для проведения операций, из помещения для реабилитации этих животных, изолятора, помещения для препаратов и персонала», – рассказала главный специалист отдела экологии, климата и энергосбережения Анна Нечай.

Одновременно там смогут удерживать почти три десятка животных. Уже скоро чиновники планируют обсуждать с жителями города, где этот пункт будет располагаться.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области 12 городов подали заявки в департамент экологии на стерилизационные пункты для содержания и стерилизации бездомных животных.

Источник: ТК «Донбасс»