Если все стороны захотят прекратить войну на Донбассе, она прекратится завтра, – Зеленский

После встречи «Нормандской четверки» в Париже в декабре прошлого года огонь на Донбассе пока не прекратился, но война может завершиться, как только этого пожелают все стороны конфликта, заявил президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

«Мы пока не смогли полностью прекратить огонь, до сих пор теряем наших граждан. Но я не случайно говорю "пока". Я уверен: если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра. Украина защищает свою землю», – сказал президент, отвечая на вопрос основателя ВЭФ Клауса Шваба на публичной сессии в Давосе.

В то же время глава государства напомнил, что, несмотря на блокирование саммита в «Нормандском формате» в предыдущие годы, встреча лидеров «Нормандской четверки» все-таки состоялась. И в конце прошлого года была реализована важная договоренность об освобождении 76 незаконно удерживаемых украинцев. «Я действительно очень рад, что благодаря нашей команде три года блокировки встречи в "Нормандском формате" наконец в декабре состоялась эта встреча. Я благодарен партнерам – и Германии, и Франции – за то, что они поддерживали эту встречу», – заявил он.