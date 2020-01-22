Во всей красе 37-й год : «МВД ДНР» задержало Болотина за «разжигание ненависти и вражды»

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области член «общественной палаты ДНР» Александр Болотин задержан за «публичное разжигание ненависти». Об этом сегодня, 22 января, сообщили «МВД ДНР».

«21 января сотрудники полиции задержали члена общественной палаты Донецкой народной республики Александра Болотина по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК ДНР (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, совершенные публично). Подозреваемый уличен в размещении в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ряда видеоматериалов, содержащих заведомо ложную, неподтвержденную информацию, направленную на возбуждение ненависти и вражды, а также порочащую честь, достоинство и деловую репутацию органов власти и силовых структур Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.

Также уточняется, что «по данному факту генеральной прокуратурой ДНР возбуждено уголовное дело. Назначено проведение ряда необходимых судебных экспертиз, проводится предварительное следствие».

Дончане в соцсетях активно комментируют это резонансное задержание, уточняя, что в «ДНР» идут репрессии, как при Советском союзе в 1937 году:

Nata: «А при чем укропропаганда, если подобный беспредел по всему ДНР? Или это единичный случай? Это – система. Во всей красе 37 год. Тут особо и злорадствовать не нужно»;

Viktoriya: «Заведомо ложных»? Это уже доказано?

Valentina: «Да, боюсь, тут вцепятся, как шакалы… Действительно, юриста бы найти...»;

Artem: «Жуткие какие-то репрессии прямо»;

Инна: «Нет, чтобы закрыть тех кто ворует, закрывают, кто это раскрыл»;

Любовь: «Мафия бессмертна. Лоскуты всем на морду. Чем не крепостные? Нравится вам такая постановка вопроса? Были бы казаки ... да остались все мы в сраке»;

Игорь: «Очень показательно на самом деле. Тем, кто открыл рот на "власть", сразу все заказано»;

Ольга: «Это какой-то 1937 год, воронков черных не хватает... Сволочи! Русский мир... Вы же хотели русский мир, так вот он – во всей красе. Хотя даже в России такого беспредела нет».

Напомним, об исчезновении Александра Болотина в соцсетях сообщили 21 января. На следующий день, сегодня, 22 января, задержание подтвердила его жена.