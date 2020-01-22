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В Мариуполе девять женщин получили звание «Мать-героиня»

22.01.20 21:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Мариуполе девять женщин наградили почетным званием президента Украины «Мать-героиня». Нагрудные знаки вручил им секретарь Мариупольского городского совета Степан Махсма. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба горсовета.

Как подчеркивается, все женщины, которые получил награды, родили и воспитывают пять и более детей. Трое из них работают на предприятиях города, остальные – домохозяйки.

«Благосостояние нашего города и родной страны формирует институт семьи. В этом плане Мариуполь держит высокую планку. Спасибо матерям-героиням. Это действительно тяжелый труд – воспитывать детей, которые станут полноценными жителями города и профессионалами своего дела», – отметил Махсма.

Фото: пресс-служба Мариупольского горсовета

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