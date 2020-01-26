Жизнь за КПВВ «Золотое»: Пенсионеры прошли процедуру верификации с помощью волонтеров (Фото)

Маломобильные и лежачие жители села Катериновка (Попаснянский р-н, Луганская обл.), расположенного на самой линии разграничения, самостоятельно не могут пройти процедуру верификации пенсионеров, так как это населенный пункт с ограниченным доступом, расположенный за контрольным пунктом въезда-выезда (КПВВ) «Золотое». Об этом сообщается на странице в Facebook гуманитарной миссии «Пролиска – Золотое».

По информации волонтеров, транспортное сообщение здесь практически отсутствует. Два раза в неделю один рейс осуществляется частным перевозчиком по маршруту Золотое – Горское – Лисичанск. В Попасную общественного транспорта нет. «Доехать в Попаснянский пенсионный фонд, преодолев по разбитой дороге 30 км , сможет не каждый пенсионер. Поэтому, координатор гуманитарного штаба "Пролиска – Золотое", при личной встрече с руководителем Попаснянского управления Пенсионного фонда Украины, решили вопрос об оказании помощи в прохождении верификации жителям Катериновки», – говорится в сообщении.

Так, на транспортном средстве гуманитарного штаба волонтеры и представители Пенсионного фонда посетили всех нуждающихся пенсионеров и провели процедуру верификации каждого из них.

Фото: Facebook / «Пролиска-Авдеевка»

Как уточняется, следующим этапом совместной работы будет проведение выездных мероприятий по вопросу перерасчета пенсионных выплат согласно Закона Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» в Золотое, Золотое – 1, Золотое – 2, Золотое – 4.