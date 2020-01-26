Жизнь за КПВВ «Золотое»: Пенсионеры прошли процедуру верификации с помощью волонтеров (Фото)

Маломобильные и лежачие жители села Катериновка (Попаснянский р-н, Луганская обл.), расположенного на самой линии разграничения, самостоятельно не могут пройти процедуру верификации пенсионеров, так как это населенный пункт с ограниченным доступом, расположенный за контрольным пунктом въезда-выезда (КПВВ) «Золотое». Об этом сообщается на странице в Facebook гуманитарной миссии «Пролиска – Золотое».
По информации волонтеров, транспортное сообщение здесь практически отсутствует. Два раза в неделю один рейс осуществляется частным перевозчиком по маршруту Золотое – Горское – Лисичанск. В Попасную общественного транспорта нет. «Доехать в Попаснянский пенсионный фонд, преодолев по разбитой дороге
Так, на транспортном средстве гуманитарного штаба волонтеры и представители Пенсионного фонда посетили всех нуждающихся пенсионеров и провели процедуру верификации каждого из них.
Как уточняется, следующим этапом совместной работы будет проведение выездных мероприятий по вопросу перерасчета пенсионных выплат согласно Закона Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» в Золотое, Золотое – 1, Золотое – 2, Золотое – 4.