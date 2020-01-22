В Краматорске родители шокированы новым улучшенным меню в школах (Видео)

В Краматорске родители школьников шокированы новым улучшенным меню. Цены за порцию выросли, поэтому в рацион малышей обещали добавить больше мясных и молочных продуктов, свежих овощей и фруктов. Но мамы массово критикуют новое содержание тарелок.

Так, родители краматорских школьников начали активно выкладывать в соцсети фотографии с порциями по новому меню. Мол, возмущены качеством питания.

А в одну из школ города родители лично пришли проверить, чем кормят их детей. «Вот мой ребенок говорит: "Мама, клади мне ланч бокс". А питается уже 3-й класс. Вот и первый раз мой ребенок говорит, что ей невкусно», – говорит мать ученицы Елена.

Сразу же родители заметили треснувшую посуду. «Посуда, из которой пьют наши дети, – они же могут порезаться во рту. Что может случиться с ребенком, если он будет пить из такой чашки?», – показывает мать надколотую чашку.

Здесь в меню была вареная колбаса, соленые огурцы вместо свежих овощей и мяса. Родители замечают, что повара должны соблюдать нормы. Но, как объяснила заведующая столовой, замена некоторых продуктов возможна, если задерживается их поставка. «От меню мы не отступаем, мы только можем поменять дни», – объяснила она.

Также родители попробовали сразу несколько блюд, чтобы узнать, вкусно ли в этой школе готовят. «Мне вкусно. Ну, в принципе, оно не соленое, не перченое, для детей самое нормальное. Картошка достаточно вкусная, несмотря на мелкие комочки, ну, это как бы бывает», – поделилась мнением одна из мам.

У детей мнение разделилось – что нравится одному, другому наоборот – нет.

В одном и том же классе детей кормят по разным меню. «Рис отварной и курица по-итальянски, салат с капустой, компот и булочка и хлеб – это для 1-4 класса на 24,40 грн. А на 27,40 грн у нас идет рассольник со сметаной, спагетти с соусом бешамель, икра кабачковая, чай каркаде и хлеб», – рассказала повар.

Такая разница в цене, потому что за детей-льготников городской бюджет платит больше. Поэтому и порции у них другие.

Но, как рассказал директор одной из школ Александр Кобыхно, ученики, родители которых отказались доплачивать за новое питание 12 грн 50 копеек, остаются совсем без еды. Ведь остальную часть за питание ребенка вновь возвращают в бюджет города. «Где по полкласса, где треть класса, которые отказались от питания. Сейчас детки, ну, кто приносит боксы свои, ест. Некоторые совсем не питаются. Родители ни деньги им не дают, ни готовят им ничего», – говорит он.

Корректировать меню по желанию родителей готовы в комбинате детского питания. Но преграда – определенные нормы. «Йогурт дети с удовольствием едят, с удовольствием выпьют. А уменьшить, допустим, икру из свеклы, уменьшить кашу гречневую, надо дать 120 грамм . Вот зразы с яйцом 70 грамм . Ну, это для ребенка много маленького. Ну, съест он там 40- 50 грамм , остальное остается. Поэтому мы предлагали это. Но в связи с тем, что нельзя отклонений делать от этих норм, и сделали это меню», – объяснила исполнительный директор Краматорского комбината детского питания Алла Кущ.

Но специалисты говорят, что меню могут изменить. Если родительские комитеты сами будут предлагать, что именно они хотят видеть на тарелке своих детей. Обращения будут рассматривать не только в отделе образования, но и в Госпродпотребслужбе.

Как сообщалось ранее, 16 января Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц», которым гарантируется бесплатное питание детей переселенцев и детей, пострадавших в результате вооруженного конфликта.

Источник: ТК «Донбасс»