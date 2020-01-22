Зеленский в Давосе предложил Евросоюзу принять Украину вместо Британии

Президент Владимир Зеленский предложил Европейскому союзу принять Украину вместо Великобритании. Об этом он сказал сегодня, 22 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе во время своего выступления,сообщает «РБК-Украина».

По его словам, Украина видит свое будущее в ЕС. «Мы видим свое будущее в Европейском союзе. Что должен сделать Европейский союз для Украины – просто принять Украину в Европейский союз. Это очень сложные вещи, хотя мне кажется, что очень простые решения. Мы подписали соглашение об ассоциации с ЕС, мы поддерживаем курс в ЕС. Но мы должны понимать, что не только Украина должна и хочет в Европейский союз», – сказал президент.

Он заявил, что многие страны поддерживают Украину и видят ее будущее в ЕС рядом с собой как равноправного партнера. «Многие страны нас поддерживают и видят будущее Украины в ЕС рядом с собой как равноправного партнера. Но ЕС и некоторые страны также должны хотеть видеть нас в Европейском союзе. Вопрос не в том, когда мы будем в ЕС. Вопрос в том, какой статус будет у Украины в Евросоюзе… Сейчас очень удобное время, может, когда одна страна сделала exit, настало время для другой страны сделать enter?», – резюмировал Зеленский.