«Уютный двор»: В Мариуполе программа теперь доступна не только для ОСМД (Видео)

В Мариуполе депутаты приняли решение включить в программу «Уютный двор» жилищно-строительные кооперативы. Теперь программа благоустройства стала доступна не только для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Так, жители дома по пр. Строителей, 119 создали ОСМД три года назад. За это время отремонтировали крышу, установили освещение и обновили тротуары. В этом году планируют обновить двор. «Будет спортплощадка, детская площадка, ковротруска, сушка для белья, зона отдыха», – рассказывает председатель ОСМД Константин Пороховник.

Всего, в Мариуполе создано более 250 «уютных дворов». Теперь, кроме объединений совладельцев многоквартирных домов в программе могут участвовать жилищно-строительные кооперативы. Кроме того, изменились правила формирования очереди.

«Для ОСМД, созданных до 1 февраля 2020 года – без изменений, по дате подачи заявления. Для ОСМД, созданных с 1 февраля этого года – автоматически по дате создания, для жилищно-строительных кооперативов по дате подачи заявки», – пояснил директор департамента развития жилищно коммунальной инфраструктуры Игорь Бабек.

Ежегодно на поддержку ОСМД из городского бюджета выделяют около 200 млн грн. Участники программы могут получить 2 капитальных ремонта конструктивов, а также, реализовать 2 мини-проекта. «Объединяются для того, чтоб создать ОСМД и взять на себя ответственность в управлении своим жилым фондом», – отметил секретарь городского совета Степан Махсма.

За 4 года в Мариуполе создали почти 800 ОСМД. В проекты инвестировали более полумиллиарда гривен.

Источник: ТК «Сигма»