Сигареты дорожают: Жители Мариуполя рассказали, при какой цене откажутся от курения (Видео)

С января этого года в Украине подорожают сигареты в связи с повышением акцизов на табачные изделия, которое, согласно закону, будет происходить до 2025 года. В среднем цена пачки может достигать 45 грн. В Мариуполе местные жители готовы отказаться от вредной привычки, если цена станет высокой.

Так, по словам мариупольчанина Семена, он курит в течение года. За неделю на сигареты тратит почти 200 грн. Говорит, что если пачка будет стоить больше 70 грн, то точно бросит. «Тогда это будет слишком дорого», – считает Семен.

Другой житель Мариуполя Виталий курит с 15 лет. Утверждает, что пытался бросить курить несколько раз, но бесполезно. Он точно знает, сколько должна стоить пачка, чтобы он ее не купил. «Гривен 100, тогда да, будет напряжно покупать сигареты. Буду какие-то лекарства покупать, пытаться бросить. Просто большая трата денег», – делится курильщик.

Как утверждают врачи, курение – это зависимость. И аптечные препараты не всегда помогут избавиться от вредной привычки. Поскольку самое важное – желание человека. «Бросить всегда можно, как бы тяжело не было, невыносимо – в плане отказа от механической привычки. Если вы хотите действительно бросить курить, лучше проконсультируйтесь со специалистом он вам назначить нужные препараты», – советует врач-нарколог Илья Пестрецов.

Согласно прогнозу экономистов, ежегодно цены на сигареты будут подниматься на 20%. Пока пачка в среднем стоит 45 грн. А вот «стики» для гаджетов, нагревающие табак – 63 грн. Но специалисты утверждают, что подорожание происходит не только из-за повышения акциза.

«Увеличивается в том числе и налоговое давление, во всех странах на табачный бизнес. В большинстве своем табачные компании – международные. Поэтому они вынуждены пересматривать свою ценовую политику. Они смотрят насколько потребитель лоялен. И может ли он позволить себе заплатить больше», – рассказал кандидат экономических наук Александр Калинин.

Сигареты будут расти в цене и дальше. В 2025 году пачка может стоить минимум 90 грн.

Источник: ТК «Сигма»