Безопасность с НАТО: Вступление Украины в Альянс поддерживают рекордное число украинцев

Более половины населения (51%) считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы ее вступление в НАТО – это самый высокий процент за все время проведения опросов. Таковы результаты общенационального исследования* Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с соцслужбой Центр Разумкова, опубликованного сегодня, 21 января.

При этом внеблоковый статус Украины поддерживают 26%, а 6% считают, что нужен военный союз с Россией и странами СНГ.

В то же время по этому вопросу существуют региональные различия: вступление в НАТО почти единодушно поддерживают на западе (80%) и более половины населения в центральном регионе (54%). Зато на юге предпочитают нейтральном статуса (42%), так же и на востоке (43%), причем на востоке 13% видят гарантию безопасности в военном союзе с Россией и странами СНГ. Одновременно и на юге, и на востоке примерно треть населения (соответственно, 34% и 29%) предпочитает членству Украины в НАТО.

* Прим. – Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.