Если нам здесь не рады: Инвесторы в Давосе обсудили проблемы украинской «зеленой» энергетики (Видео)

На Всемирном экономическом форуме в Давосе сегодня, 22 января, говорили о чистой окружающей среде. Проблемы уже есть – из-за глобального потепления природных катастрофы отмечаются по всему миру. Специалисты предлагают искать новые источники энергии и уменьшать вредные выбросы в воздух. В частности, речь шла о «зеленой» энергетике, передает телеканал «Украина».

Так, в Австралии в результате пожаров сгорело 8 млн гектаров. Это почти суммарная площадь Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Но кроме пожаров Австралию накрыли еще и наводнения.

А в Венеции на смену наводнениям пришла засуха.

В Украине отмечается аномально теплая зима. Еще ни снега, ни дождя.

В итоге, чиновники ЕС решили, что Европа должна стать первым климатически нейтральным континентом. То есть – чистым от парниковых газов. Для этого, по словам руководительницы Еврокомиссии, нужно развивать зеленую энергетику.

«Весь мир нуждается в чистых технологиях и новых решениях, потому что все мы будем все равно сталкиваться с дефицитом топлива. И для Европы мы видим возможность. Это и наш альянс солнечных батарей, и умные сети, и зеленая энергия водорода, декарбонизований газ и пр. Но нет смысла сокращать выбросы дома, если за границей их количество растет», – сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Британский принц Чарльз отметил, что весь мир должен объединиться ради будущего планеты. Природа и ее защита должна стать центром нашего внимания. «В возобновляемой энергетике мы видим удешевление энергии ветра, солнца. Мы быстро приближаемся к времени, когда использование возобновляемых источников энергии станет дешевле, чем ископаемых видов топлива», – прокомментировал он.

Украина по темпам строительства станций «зеленой» энергетики – среди лидеров в Европе. «К сожалению, сегодня все замерло, потому что [на уровне правительства Украины] начался разговор о ретроспективных изменениях или изменениях по проектам, которые строятся, реализуются. Вот эта неопределенность не позволяет развивать дальше нашу "зеленую" генерацию», – пояснил генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко.

Но дальнейшее развитие «зеленой» энергетики в Украине – под угрозой. При этом участники международного форума в Давосе обвинили украинских чиновников, которые пытаются изменить правила игры. «Зеленый» тариф – главный стимул для инвесторов! Его в Украине пытаются снизить, несмотря на то, что он должен действовать еще 10 лет – чтобы предприниматели смогли вернуть кредиты, взятые на строительство.

«Крупные инвесторы уверяют, что запустят свои станции через 2-3 года, и это обеспечит рост для Украины. Но новая власть говорит – мне все равно, что делало предыдущее правительство, мы собираемся все изменить. И это очень большая ошибка. Этим мы ослабим благосклонность инвесторов. Уже сейчас они говорят, что если нам здесь не рады, то почему мы должны вкладывать деньги в Украину?», – подчеркнул управляющий партнер Iveaghouse Capital Investment Advisors Йохан Бастин.

Некоторые из инвесторов уже заморозили свои проекты в Украине. Они заинтересованы не только в быстрой прибыли, но и в стабильных условиях работы.