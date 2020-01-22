«Сказка про 12 месяцев, оказывается, реальность»: На Луганщине в январе распустились первоцветы (Фото)

В Луганской области теплый и почти бесснежный январь привел к тому, что начали распускаться первоцветы и появились листья на кустарниках. Об этом сообщают пользователи в соцсети.

«Только что (в январе!!!) в Кременном у мамы под подъездом – весна!!!» – поделилась фото пользователь Елена Нехаева.

Фото: Facebook / Елена Нехаева

Другие пользователи прокомментировали увиденное так:

Елена: «Сказка про 12 месяцев, оказывается, реальность»;

Iren: «Как сказала моя подружка – "Весна этой зимой превосходная!.."»;

Olga: «Те ж саме в Старобільську!»;

Марина: «Похоже, что зимы не будет»;

Svetlana: «Беда! А весной что будет? А о лете и говорить страшно!!!»;

Вячеслав: «Обалдеть!»;

Олька: «Ко дню влюбленных ждем тюльпанов, а к 8 Марта и ромашки расцветут».

А также поделились и своими фото:

Фото: соцсети

Как сообщалось ранее, в Украине зима 2019-2020 годов будет преимущественно теплой с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы.