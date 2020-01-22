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«Сказка про 12 месяцев, оказывается, реальность»: На Луганщине в январе распустились первоцветы (Фото)

22.01.20 22:45
Фото: Facebook / Елена Нехаева
Фото: Facebook / Елена Нехаева

В Луганской области теплый и почти бесснежный январь привел к тому, что начали распускаться первоцветы и появились листья на кустарниках. Об этом сообщают пользователи в соцсети.

«Только что (в январе!!!) в Кременном у мамы под подъездом – весна!!!» – поделилась фото пользователь Елена Нехаева.

Фото: Facebook / Елена Нехаева

Другие пользователи прокомментировали увиденное так:

  • Елена: «Сказка про 12 месяцев, оказывается, реальность»;
  • Iren: «Как сказала моя подружка – "Весна этой зимой превосходная!.."»;
  • Olga: «Те ж саме в Старобільську!»;
  • Марина: «Похоже, что зимы не будет»;
  • Svetlana: «Беда! А весной что будет? А о лете и говорить страшно!!!»;
  • Вячеслав: «Обалдеть!»;
  • Олька: «Ко дню влюбленных ждем тюльпанов, а к 8 Марта и ромашки расцветут».

А также поделились и своими фото:

Фото: соцсети

Как сообщалось ранее, в Украине зима 2019-2020 годов будет преимущественно теплой с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы.

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