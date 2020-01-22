«Приезжайте к нам на Буковель»: Лисичанск – новый «горнолыжный курорт» Донбасса (Видео)

На Донбассе прогнозируют похолодание. Местами – сильные порывы ветра и снег. Жители уже готовят санки и лыжи. Ищут места, и находят, где можно прокатиться по заснеженной горке с ветерком, не хуже, чем в курортных Карпатах.

Так, жители Лисичанска (Луганская обл.) шутят, что в городе, стоящем на холмах и среди терриконов, должны были придумать собственный горнолыжный курорт. «Какое-то позитивное настроение получаешь, а вообще горка просто классная и все. С Буковелем сравниваем, да, приезжайте к нам на Буковель в Лисичанск», – говорит местная жительница Александра.

Одну горку делят между собой и дети, и взрослые. «Снега мало, скользяк плохой», – делится съезжающий на борде мужчина.

«Сейчас мода пошла. Молодежи много, много сейчас сноубордистов. Ну, много людей собирается, когда хорошая погода», – рассказал сноубордист из Северодонецка Вадим.

Но даже когда вау-эффект от первого большого снега утолен, склоны могут конкурировать. «Мы приехали в разведку, можно сказать. Потому как в Северодонецке снега ноль. Здесь у нас это разминочный полигон. В Лисичанске трасса такая неплохая, лучше даже, можно сказать, чем в Харькове. Швейцария», – добавляет Вадим.

Местный дикий и совершенно бесплатный «Буковель» – трассу для катания изобрели на спуске к реке. Люди сходятся и съезжаются сюда со всего города, и даже из соседних. «У нас просто отдых. Как есть свободное время, так приходим кататься», – говорит мужчина с ребенком.

«Здоровый образ жизни, не на диване сидеть водку пить», – отмечает житель Северодонецка Игорь.

Для того, чтобы скатиться с километровой горки, подходит что угодно – пакеты, набитые снегом, ледянки, тюбинги, лыжи, санки. Лишь бы скользило. «У меня называется тюбинг. Можно на санках, они быстрее всего едут», – сказала девочка.

Начинающие дают совет – главное на склоне – желание добраться вниз и держать равновесие. «Неопытный совсем, второй день катаюсь. Все просто, просто засовываешь ноги, застегиваешь и едешь», – поделился мальчик на борде.

Поэтому даже без денег и зимнего отпуска можно отдохнуть. Было бы желание.

Источник: ТК «Донбасс»