Жителю Мариуполя грозит до 15 лет за решеткой за убийство женщины (Видео)

В Кальмиусском районе Мариуполя жители одного из домов нашли у подъезда тело 51-летней мариупольчанки с ножевыми ранениями. Оказалось, смертельные травмы женщине нанес бывший любовник. Злоумышленника полиция задержала через час после трагедии. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Так, во время опроса свидетелей происшествия полицейские выяснили, что ранения мариупольчанке нанес мужчина. По приметам оперативники Кальмиусского отделения полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 39-летний гражданин другого государства. Был также установлен круг лиц, с которыми общался мужчина и проверены все места его возможного пребывания. Уже через час злоумышленник был найден, он скрывался у своей знакомой.

«Был установлен круг лиц, с которыми общался мужчина, проверены все места его возможного пребывания. Через час подозреваемый был найден у его подруги», – рассказала пресс-секретарь Центрального отдела полиции Мирослава Попова.

Как оказалось, женщина не отвечала мужчине на звонки и сообщения, поэтому он решил встретиться лично. Для того, чтобы наконец выяснить отношения, он ждал ее возле дома. Но разговор быстро превратилась в ссору.

По словам задержанного, когда они зашли в подъезд, он несколько раз ударил мариупольчанку ножом. После злоумышленник вывел женщину на улицу, вызвал скорую и скрылся. От ранений потерпевшая скончалась.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет за решеткой. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается следствие.

Источник: ТК «Сигма»