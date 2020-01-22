Зеленский пообещал «опекуна» каждому инвестору, который вложит в Украину от $ 100 миллионов

Инвестор, который сделает вложения в Украину в размере более $ 100 млн, получит персонального «опекуна» от правительства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе, отвечая на вопрос основателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба на публичной сессии ВЭФ в Давосе, сообщает Офис главы государства.

«Мы сейчас подготовили новую программу, которая будет называться Investment nanny. О чем это говорит? Каждому инвестору крупной компании, которая приведет в Украину $ 100 миллионов и больше, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство вас защищать. У вас будет менеджер – investment nanny, который говорит на пяти языках, и 24/7 этот менеджер будет с вами работать – любой вопрос, любая проблема будет решаться в контакте с этим менеджером, и не будет никакой проблемы», – сообщил президент.

Второе предложение от украинской власти – тем, кто готов присоединиться к большой приватизации в Украине, предоставлять налоговые каникулы. «Всем инвесторам, которые готовы включиться в большую приватизацию на сумму $ 10 млн и более, мы даем налоговые каникулы -– вы не будете платить 5 лет налог на прибыль», – рассказал Владимир Зеленский.