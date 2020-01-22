Зеленский назвал темы, которые собирается обсудить с Путиным в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский назвал темы, которые будет поднимать во время вероятной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Израиле. Об этом он рассказал журналистам на полях Всемирного экономического форума в Давосе сегодня, 22 января, сообщает «РБК-Украина».

По его словам, будет обсуждаться тема обмена пленными и крымских татар на территории России. «О вероятности этой встречи – может быть, поскольку есть вопрос об обмене пленными, вопрос украинцев, крымских татар на территории России. Будет возможность, обсудим это», – сказал президент.

Напомним, что в Офисе президента Украины сообщили, что встреча Владимира Зеленского Владимиром Путиным во время визита в Израиль не исключена. Сообщается, что в случае такой встречи украинская сторона будет обсуждать лишь вопросы дальнейшего обмена пленными. Помощник российского президента Юрий Ушаков также рассказал, что Украина запросила встречу президента Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным в ходе визита в Израиль.