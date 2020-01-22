Жизнь в полной тишине: Пятилетнему Марку подарили возможность услышать мир звуков (Видео)

Пятилетний Марк из Харькова и его родители не слышат никаких звуков. После обследований выяснилось, что у мальчика есть шанс на полноценную жизнь, но для этого нужны современные слуховые аппараты.

В полной тишине их семья живет с утра и до вечера. Маленький Марк и его мама с папой не слышат и не говорят. Родители мальчика потеряли слух в детстве. «Андрей не слышит у меня, он переболел в детстве. И так случилось, я даже и не ожидала, и не могла предполагать», – сказала бабушка Марка Татьяна Ужикова.

У других родственников проблем со слухом нет. Старшее поколение мечтает, чтобы внук, который родился с недостатком, услышал мир звуков. «Я очень хочу и буду помогать Марку, общаться больше с ним, заниматься, развиваться, чтобы у него все получилось, чтобы он слышал, чтобы он был полноценным человеком», – делится бабушка мальчика.

Врачи выяснили, что у Марка тугоухость четвертой степени. В таком случае сначала нужно сохранить остаточный слух. А уже потом, вместе с сурдопедагогами, учить ребенка разговаривать. «Мама с папой на себе прочувствовали, как это не слышать и не разговаривать. Я думаю, они будут заниматься ребенком всерьез», – сказала слухопротезист Виктория Смирнова.

Услышать окружающий мир мальчик сможет только с современными слуховыми аппаратами. Но стоят они дорого. «Это очень большая сумма, рассчитывая на то, что Настя не работает. Она, полностью садик, ребенок, работает один Андрей, зарплата... ну, непосильно», – говорит Татьяна Ужикова.

Бабушка Марка обратилась в Фонд Рината Ахметова. И там ей не отказали.

Со слуховыми аппаратами Марк сразу же услышал собственный голос. «Много новых звуков появится, которых он не слышал, речь, которую он не слышал. Поэтому ко всему нужно ему будет привыкать», – объяснила слухопротезист.

Впрочем, родные готовы приложить любые усилия, чтобы единственный сын и внук смог жить полноценной жизнью.

Детям с недостатками слуха Фонд помогает с 2007 года. Благодаря проекту «Теперь я слышу» было установлено 165 высокочувствительных слуховых аппаратов.

Источник: ТК «Донбасс»