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Зеленский анонсировал перезапуск СБУ

22.01.20 23:32
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке к перезапуску Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом он рассказал во время выступления на встрече Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария), сообщает «УНИАН».

«Мы делаем большие изменения в правоохранительной системе. У нас была большая, сложная реформа – это перезапуск Генеральной прокуратуры, мы ее проголосовали и тоже перезапустили. Готовимся к перезапуску Службы безопасности Украины», – отметил он.

«Мы запустили Антикоррупционный суд, он работает, начиная с сентября, приближаемся к запуску бюро финансовых расследований. У нас амбициозные планы», – добавил Зеленский.

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