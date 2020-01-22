Зеленский анонсировал перезапуск СБУ

Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке к перезапуску Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом он рассказал во время выступления на встрече Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария), сообщает «УНИАН».

«Мы делаем большие изменения в правоохранительной системе. У нас была большая, сложная реформа – это перезапуск Генеральной прокуратуры, мы ее проголосовали и тоже перезапустили. Готовимся к перезапуску Службы безопасности Украины», – отметил он.

«Мы запустили Антикоррупционный суд, он работает, начиная с сентября, приближаемся к запуску бюро финансовых расследований. У нас амбициозные планы», – добавил Зеленский.