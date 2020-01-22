В Украине предлагают предоставить «матерям-героиням» право выхода на пенсию в 50 лет

В Украине парламентский комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект о государственной поддержке женщин, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня». Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВРУ.

«Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект о государственной поддержке женщин, которым присвоено почетное звание Украины "Мать-героиня"», – сказано в сообщении.

Так, законопроект № 2435 предлагает урегулировать вопросы, направленные на награжение матерей почетным званием Украины «Мать-героиня» и предоставление им дополнительной социальной поддержки, в том числе, определить основания для отказа в присвоении указанного почетного звания, а также его лишения.

Кроме того, законопроект предусматривает льготы и компенсации для женщин, которым присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня». В частности, законопроектом предусматривается:

единовременное денежное вознаграждение в десятикратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц;

первоочередное предоставление жилых помещений (для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий);

право на пенсию по возрасту по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 15 лет с зачислением в стаж времени ухода за детьми;

право на пенсию за особые заслуги перед Украиной;

право на ежегодное бесплатное медицинское обслуживание, диспансеризацию и лечение в специализированных стационарах;

право на бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками один раз в год;

бесплатное внеочередное зубопротезирование;

ежемесячная доплата в размере 50% от пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания или государственной социальной помощи, выплачиваемой вместо пенсии;

бесплатный проезд один раз в год до любого пункта Украины и обратно автомобильным или железнодорожным транспортом с правом первоочередного приобретения билетов;

50% скидка платы за пользование жильем и коммунальными услугами;

возмещение 50% стоимости топлива, приобретаемого в пределах установленных норм лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления.

По мнению членов комитета, принятие законопроекта будет стимулировать надлежащее воспитание детей в многодетных семьях и способствовать повышению рождаемости в Украине.