Арахамия о силовом варианте возврата Донбасса: Я не думаю, что есть такой план

Глава парламентской фракции «Слуга народа» заявил о необходимости «сконцентрироваться на полном прекращении огня с обеих сторон» на Донбассе, что должно стать «самым сильным сигналом за последние пять лет». Об этом он сказал журналистам российских пропагандистских ресурсов на полях Всемирного экономического форума 2020 года в Давосе, сообщает «НВ».

В частности, он прокомментировал возможность существования силового плана освобождения Донбасса от пророссийских незаконных вооруженных формирований (НВФ), разработанного СНБО. Я не думаю, что есть такой план. Потому что у нас все усилия последних шести месяцев направлены на исключительно мирное урегулирование. При этом мы все должны понимать, что там стреляют каждый день, там каждый день с обоих сторон погибают люди, поэтому это такой "микс" ситуаций военной и миротворческих усилий», – заявил глава фракции «Слуга народа».

Целью своего прибытия в Давос Арахамия назвал продвижение инвестиционных программ.

Напомним, что заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос прокомментировал ситуацию с вариантом силового освобождения Донбасса.