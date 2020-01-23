Мариуполь: Школьные обеды для детей-переселенцев станут бесплатными (Видео)

В Мариуполе дети-переселенцы и дети, пострадавшие от войны смогут получать бесплатные школьные обеды. Соответствующий Закон был принят Верховной Радой Украины. По льготной программе будут питаться в дошкольных, общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях.

Как рассказала жительница Мариуполя Алина Чубарова, они с маленьким Демидом переселенцы из Донбасса. По словам Алины, месяц питания в школьной столовой стоит около 250 грн. Однако, уже в феврале стоимость может вырасти.

«Прочитала в интернете о том, что детям-переселенцам будут давать какую-то льготу на питание. В связи с подорожанием питания, это будет очень внушительный плюс и большая поддержка семейному бюджету», – говорит Алина.

В мариупольских школах примерно 5 тыс. детей имеют право на бесплатные обеды. В основном, это дети-сироты и дети с особыми образовательными потребностями. Средства на такие цели выделяют из местного бюджета.

Однако, как пояснили в департаменте образования города, ближе к концу весны следует ожидать введение новых льготных категорий. «Мы получили такой проект к ​​Закону Украины, который рассматривается в Верховной Раде. И мы ждем подписания. Будет приниматься решение и будут вноситься эти категории детей», – отметила главный специалист департамента образования Мариупольского горсовета Алла Хаджинова.

В принятом законе кроме переселенцев льготы распространяются еще на одну категорию детей – пострадавших от военных действий.

В Мариуполе проживают 68 тыс. детей, которые могут получить статус пострадавших вследствие вооруженного конфликта. Однако, на начало этого года таким правом воспользовалась лишь десятая часть из них.

«Подпадают дети, которые с 2014 года находились на территории Донецкой и Луганской областей. Также дети, подвергшиеся ранению во время вооруженных конфликтов, и дети, которые являются внутренне перемещенными лицами», – пояснила начальник отдела социально-правовой защиты детей Людмила Прунчак.

Для получения статуса ребенка, пострадавшего от вооруженного конфликта, необходима копия свидетельства о рождении ребенка и паспорт одного из родителей. А также, любой документ, подтверждающий его пребывание в зоне конфликта на момент начала боевых действий.

Источник: ТК «Сигма»