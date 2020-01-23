Смена правительства и новая конституция в России: Как повлияют на Донбасс события января

Нынешний январь еще не закончен. Однако он уже принес довольно много событий, которые так или иначе, неизбежно повлияют на будущее Донбасса.

Полного разведения войск не будет

Для начала обращает на себя внимание заявление министра обороны Украины Андрея Загороднюка, сделанное всего пару дней назад. Он сообщил, что в разведении сил по всей линии разграничения нет никакого смысла. И потому Украина делать ничего подобного не будет.

«Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным и противоречит самой сути минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться? Разведение по всей линии разграничения протяженностью 410 км может занять годы.А как можно годами проводить разведение? Оно бы перешло в замороженный конфликт. А нам категорически не подходит признание замороженного конфликта. Если минские соглашения будут выполняться, то в сплошном разведении по всей линии нет смысла. Для завершения войны они должны просто выполнить минские соглашения и уйти. А разведение может происходить в отдельных точках только как гуманитарная составляющая», – сказал глава оборонного ведомства Украины.

Как известно, во второй версии Минских соглашений разведению войск посвящен пункт 2. Однако, он органически связан с пунктом 1. Оба они звучат так:

1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года.

2. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»):

для украинских войск — от фактической линии соприкосновения;

для вооруженных формирований «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО)» — от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года.

Отвод тяжелых вооружений должен был начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней.

Перемирие стабильно под вопросом

Нетрудно заметить, что по «Минску-2» речь реально идет о разведении исключительно тяжелых вооружений, т.е. танков и артиллерии. О пехотных формированиях там не сказано ничего. Однако, поскольку стороны конфликта оказались не в состоянии (или просто не хотят) обеспечить то самое «незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня», единственным вразумительным решением может быть разведение их на такое расстояние друг от друга, когда бы они не смогли друг друга (и мирное население на противоположной стороне линии) обстреливать физически.

Как известно, на Нормандском саммите в Париже 9 декабря прошлого года изначально планировалось подписать коммюнике, в котором фигурировали обязанности сторон развести войска от линии разграничения на Донбассе полностью, т.е. на всем ее протяжении. И к саммиту было произведено разведение в трех населенных пунктах – в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

Однако, президент Украины Владимир Зеленский не согласился с подобным обязательством и в результате было согласовано разведение войск лишь еще на трех участках. Один из них уже известен. Это – поселок Гнутово в Донецкой области.

Глава МВД Украины Арсен Аваков по поводу отказа пояснил: «Россияне предложили продолжать играть эту дурочку под названием "разведение вдоль всей границы". Где разводить? Ну что за чушь? Это невыгодно. Украинская сторона согласна только на создание гуманитарных коридоров».

Способны ли стороны заключить и поддерживать перемирие без разведения войск? Как известно, в июле 2019 года стороны объявили очередное перемирие на Донбассе. «За время этого перемирия, а именно, начиная с июля, на Донбассе погибли 40 человек», – заявил в середине декабря прошлого года министр иностранных дел Вадим Пристайко. С тех пор количество погибших стало еще больше. На перемирие это похоже не слишком…

Все зависит от… России

Тезис министра обороны Украины о том, что «для завершения войны они должны просто выполнить Минские соглашения и уйти» довольно понятен. Россия должна принять решение и прекратить поддерживать «республики». Возможное дальнейшее развитие событий по этому сценарию описал заместитель секретаря по национальной безопасности и обороне Украины (СНБО) Сергей Кривонос.

«ВСУ должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение. Насколько это будет возможно, зависит уже от работы политиков на уровне поддержки других государств. Если бы не было поддержки Хорватии со стороны стран НАТО, не было бы и хорватского сценария (присоединения Сербской Краины, – авт.). У нас есть возможность освободить свои территории силовым путем. В случае, если мы будем иметь международную поддержку, а Россия ничего не будет делать, чтобы поддержать подразделения сепаратистов», – пояснил он несколько дней назад.

Нетрудно заметить, что ключевым фактором здесь является «Россия ничего не будет делать». Кстати, он же является ключевым и во всех несиловых сценариях реинтеграции Донбасса. Даже НАТО не склонно воевать с Россией.

В этом смысле определенный оптимизм у сторонников быстрого возврата Донбасса в Украину вызвали недавние политические перестановки в России. И, прежде всего, смена правительства. Однако насколько подобные надежды обоснованы?

О роли личности в истории

Первое, на что эксперты обратили внимание, после того как новый премьер России Михаил Мишустин объявил состав своего правительства, – в нем нет человека, курировавшего экономический блок вопросов, связанных с «ДНР» и «ЛНР». И.о. вице-премьера России Дмитрий Козак, с мая прошлого года курировавший вопросы промышленности и энергетики, в новое правительство не попал совсем.

Какие перемены это сулит? Многие эксперты считают Дмитрия Козака сторонником отказа от поддержки «ДНР» и «ЛНР». В подтверждение своего мнения они ссылаются на совещание под руководством Дмитрия Козака еще в сентябре 2017 года, где обсуждался возможный отказ от «гуманитарной поддержки отдельных территорий» в пользу финансирования проектов в аннексированном Крыму и Калининграде.

А в конце августа прошлого года директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сделал интересное заявление: «Сурков отвечает за политические, идеологические, информационные аспекты, координирует в целом минский процесс, представляет Россию в нормандском формате, поддерживает связь с ДНР и ЛНР. Козак видит (читай – курирует, – авт.) ситуацию с экономической точки зрения. Они по-разному видят конечную цель Минского процесса и по-разному читают Минские соглашения. По мнению Козака, чтобы вывести Донбасс из послевоенного шока, нужно много инвестиций. Кто будет нести эти расходы? Украина? Россия? США? ЕС? Рациональный экономист ответит: кто угодно, только не мы. То есть, Донбасс надо кому-нибудь отдать, чтобы не брать на себя расходы. И даже не очень важно, кому».

В то же время свою позицию по Донбассу Владислав Сурков сообщил на закрытой встрече с российскими «добровольцами», воевавшими на Донбассе. По его словам, никакой реинтеграции неподконтрольного Донбасса в состав Украины не произойдет. «Москва не собирается "сливать" Донбасс, а при обострении ситуации в регионе будут задействованы силы добровольцев», – якобы сказал он.

Принять… по частям

А еще некоторые эксперты обратили внимание на поправки, предложенные в Конституцию России, в свете событий на Донбассе. Одна из поправок говорит, что президентом России может быть человек, который прожил в России не меньше 25 лет и при этом никогда не имел гражданства другой страны. И дальше – (внимание!) – требование об отсутствии гражданства не касается тех граждан России, которые раньше имели «гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию».

О чем это? Что это за государство, которое принято в Россию частично? Это не о Крыме. В этом случае в законах так и пишут: «…за исключением граждан, проживающих на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь…». Пока частями другого государства, которую Россия может принять в свой состав, являются «ДНР» и «ЛНР», а также до сих хор непризнанное со стороны РФ Приднестровье. А вот Южная Осетия и Абхазия не подходят под это определение. Их Россия уже признала «независимыми государствами», а не частью Грузии.

Реальная автономия Донбасса?

Впрочем, большинство экспертов считают, что «Л-ДНР» для России в любом случае куда выгоднее в качестве автономии в составе Украины, чем как часть России. Это своеобразный «якорь», удерживающий Украину от интеграции в евроатлантические структуры и не позволяющий ей удаляться от России. Некоторые говорят еще более образно – «гвоздь в крышку гроба».

О том, что Россия активно движется в этом направлении пару дней назад подтвердил бывший спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске Мартин Сайдик. «В какой-то момент появился еще один элемент от российской стороны: требование автономии [неподконтрольного Донбасса] – понятие, которое бесполезно искать в тексте Минских договоренностей. Там есть только децентрализация. Поэтому если украинцы не хотят говорить об автономии, я могу это понять. В Минских договоренностях есть положение об особом статусе ОРДЛО в рамках децентрализации. Украина готова дать особый статус ОРДЛО в пределах реформы децентрализации, но для этого необходимо четко определить, как Украина вернет полный суверенитет над всей территорией Донецкой и Луганской областей», – сообщил он.

А тем временем? на последних переговорах ТКГ 16 января 2020 года и Украина выдвинула дополнительные условия. «Местные выборы на Донбассе не могут пройти без контроля Украины над границей и без участия в них переселенцев. Выборы можно проводить только тогда, когда границы Украины будут полностью под ее контролем или контролем международных наблюдателей. И только возвращение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах способны обеспечить длительный мир», – сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер. Участие ВПЛ в местных выборах на неподконтрольной территории Украины – новый тезис. Он логичен, но тем не менее нов.

Приднестровье как максимум

Так или иначе, очевидно, что и Украина, и Россия пока продолжают активно разыгрывать «донбасскую карту», пытаясь получить себе односторонние преимущества и не соглашаясь на компромиссы, которые могли бы принести реальный мир на Донбасс. Смена правительства в России едва ли изменит эту ситуацию.

«В России объявлена дальнейшая суверенизация. Что это означает для Украины? Скорее всего, незыблемость нынешнего российского курса в части требования выполнения Минских соглашений и… продолжения интеграции [неподконтрольного] Донбасса в состав России», – считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Но Украина вряд ли согласится на автономию Донбасса. Поэтому, как только там реально перестанут стрелять, Донбасс начнет почти неизбежно превращаться в новое Приднестровье.

«В каких-то аспектах это уже есть. Приднестровье пользуется тем, что считается частью Молдовы. И все преимущества торговли с ЕС распространяются и на Приднестровье. А в нашем конфликте есть люди, которые пользуются соглашением Украины с ЕС о безвизовом режиме. Они сохранили украинские паспорта именно поэтому. В этом аспекте уже сейчас есть определенное сходство с Приднестровьем. Но ни Украине, ни России не полезна "приднестровизация" Донбасса. Здесь территория намного больше и больше населения – уже сейчас поддержание этой территории стоит больших денег. И когда-то все же надо будет вложить туда большие деньги, восстановить промышленность, шахты», – считает Мартин Сайдик.

«Когда-то надо будет вложить в Донбасс большие деньги». Пока на это никто не готов. Ни Россия, ни Украина. Это существенно сужает варианты возможного будущего для региона…