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В будни и праздники отличаются: В Луганске сообщили цены на боулинг (Фото)

24.01.20 07:54
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска, публикующийся под ником «Коты Луганска» в соцсети, сообщил, во сколько луганчанам обойдется боулинг. Цены варьируются в зависимости от времени суток и от того, праздничный день или будний.

Так, мужчина побывал в ТРЦ «Атриум», где на 1-м этаже работает боулинг. В «Атриуме» – масса пустующих площадей, очень малолюдно. Боулинг же пользуется популярностью: были заняты две дорожки.

В зале – барная стойка, столики и непосредственно игровая зона.

Дорожка на час в дневное время стоит 300 руб. (119 по местному курсу на 24.01.2020), в вечернее время (после 15:00) – 350 руб. (139 грн). В праздники час днем обойдется в 400 руб. (159 грн), вечером – 450 руб. (179 грн). В том случае, если заказывать дорожку на несколько часов, стоимость все равно не меняется, скидок нет.

Время работы, как сообщил луганчанин – с 11:00 до 21:00.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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