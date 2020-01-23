Вчера КПВВ «Майорское» продлевал работу: Известна причина

В среду, 22 января, КПВВ «Майорское» продлевал работу для того, чтобы пропустить на контролируемую украинскими властями территорию людей, которых представители НВФ оставили на ночлег в «серой зоне». Об этом сегодня, 23 января, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера по решению командующего Объединенных сил работа КПВВ "Майорское" была продолжена. Пограничниками обеспечен пропуск на контролируемую территорию 9 граждан, которых оккупанты оставили на ночлег в так называемой "серой зоне"», – сказано в сообщении Госпогранслужбы.