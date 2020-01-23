За развод придется заплатить больше: Сколько стоит подать иск о расторжении брака

В Украине с 1 января увеличился размер судебных сборов. Об этом сообщает «24 канал».

За счет увеличения прожиточного минимума для трудоспособных лиц почти на 12%, увеличился и судебный сбор. Соответственно, подать иск теперь дороже.

Одной из распространенных категорий дел являются дела о расторжении брака. Подача искового заявления о расторжении брака теперь обойдется украинцам в 840,80 грн. За подачу иска о разделе имущества при расторжении брака нужно заплатить от 840,80 грн до 6306 грн.

Подача заявления об имущественных спорах будет стоить минимум 2102 грн, иск о защите чести и достоинства обойдется в 840, 80 гривен.

Адвокаты объясняют, что, по общему правилу, судебные издержки, которые связаны с рассмотрением дела, возлагаются при удовлетворении иска – на ответчика, при отказе – на истца. Если суд удовлетворил иск частично – на обе стороны, в зависимости от размера удовлетворенных исковых требований.

При этом платить нужно не за все судебные иски. Некоторые категории дел являются бесплатными согласно действующему законодательству.

По закону освобождаются от уплаты судебного сбора, при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях, некоторые категории дел. В том числе, оплата не требуется по делам о взыскании алиментов, увеличении их размера, оплате дополнительных расходов на ребенка, взыскании пени за просрочку уплаты алиментов и т.п.