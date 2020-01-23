«Правительство никуда не уходит»: Гончарук успокоил международных партнеров

После того, как недавно премьер-министр Алексей Гончарук подал в отставку, сегодня, 23 января, на Экономическом форуме в Давосе он четко заявил, что не намерен никуда уходить и не будет никаких массовых отставок в правительстве. Об этом сообщает «Сегодня».

Он заверил, что внутри правительства сложились отличные отношения и он лично не планирует уходить со своей должности.

«Я не хочу распространять слухи – правительство никуда не уходит, правительство продолжает работать, мы не планируем никакие отставки. Это слухи. Вокруг правительства сейчас идет много провокаций, манипуляций "сливов", грязной игры, которую себе позволяют группы влияния, которым очень некомфортно работать в стране с честным правительством. Мы будем оставаться настолько долго, насколько нам будет это позволять доверие в середине команды. Сейчас с доверием никаких проблем нет. Я не планирую никуда уходить, у нас отличные отношения в середине команды, с президентом. У нас прекрасное взаимодействие со всеми органами власти», – сказал Гончарук.