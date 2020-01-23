Эксперт назвала предпосылки для реинтеграции неподконтрольного Донбасса

Предпосылками для реинтеграции неподконтрольной украинским властям части Донбасса являются прекращение огня, деоккупация и ряд других условий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в Краматорске во время круглого стола на тему: «Реинтеграция Донбасса. Европейский взгляд» сообщила начальник управления стратегических коммуникаций Луганской облгосадминистрации в 2016-2018 гг., кандидат философских наук Людмила Долгоновская.

По ее словам, несмотря на то, что фактически 5 лет линия разграничения остается неизменной, борьба за умы людей, за мировоззрение – продолжается, и она очень острая. «И мы не должны ждать какого-то момента, когда скажут: "Ну все, занавес падает, теперь заходите". Мы должны работать и бороться сейчас, и все активнее, потому что время играет против нас», – сказала Долгоновская.

Предпосылками для реинтеграции эксперт считает постоянное и всеобъемлющее прекращение огня, деоккупацию с обязательной демилитаризацией и установлением контроля Украины над всем участком государственной границы.

Кроме того, эксперт подчеркивает важность создания документа по реинтеграции. «Должна быть стратегия реинтеграции Донбасса», – уверена Долгоновская.

Она отмечает, что говорится много слов, но государственной политики по реинтеграции мы не видим, и над этим надо работать.