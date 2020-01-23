Сводка из зоны ООС за 22 января: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 6 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, кроме того, присутствовала снайперская активность. 22 января в результате обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий Объединенных сил погиб, сегодня, 23 января, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы позиций Объединенных сил:

рядом с Павлополем – из ручного противотанкового гранатомета;

вблизи Талаковки – из крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия, а также снайперской винтовки;

неподалеку Лебединского – из минометов калибром 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

рядом с Водяным – из минометов калибром 82 мм и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы:

вблизи Майорска – из крупнокалиберного пулемета;

в районе поселка Шумы (Торецк) – из автоматического станкового гранатомета.

С начала текущих суток НВФ из стрелкового оружия открывали огонь по позициям Объединенных сил у Опытного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики за минувшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 193 единицы. Обстрелам подверглись районы села Веселое, Донецкого аэропорта и "Вольво-центра", поселка шахты "Трудовская" на донецком направлении; районы поселков Доломитное и шахты им. Изотова на горловском направлении; районы сел Новая Таврия, Красноармейское (после переименования – Крещатицкое, – ред.), Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Саханка на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное, зафиксирована работа снайпера».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.