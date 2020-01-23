В «ЛНР» назвали средний размер пенсионных выплат

Средний размер пенсионных выплат в «ЛНР» составляет 7 359 руб. (2 897 грн по местному курсу на 23.01.2020). Об этом заявила «председатель пенсионного фонда ЛНР» Татьяна Васильева, передают местные интернет-ресурсы.

Как уверяют в «ЛНР», размер минимальной пенсии сейчас (после повышения на 20%) составляет 4 800 руб. (1 890 грн). С 1 января 2020 года, как уверяют в «республике», повысили пенсии 433 тыс. человек.

Напомним, ранее «глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что с 1 января 2020 года в «ДНР» повысят оклады бюджетникам – на 26%, а также пенсии – на 20%. Предыдущее повышение пенсий в «ДНР» произошло с 1 июля 2019 года.

Как сообщалось ранее, с 1 декабря 2019 года в Украине размер минимальной пенсии по возрасту составляет 1 638 грн. По состоянию на 1 октября 2019 года средний размер пенсии на подконтрольной части Донецкой области составлял 3 963 грн, а в Луганской – 3 670 грн.