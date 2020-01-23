Пункт о переходном правосудии должен быть в стратегии по реинтеграции Донбасса, – эксперт

В стратегии по реинтеграции неподконтрольной украинским властям части Донбасса должен быть пункт о переходном правосудии. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в Краматорске во время круглого стола на тему: «Реинтеграция Донбасса. Европейский взгляд» сообщила начальник управления стратегических коммуникаций Луганской облгосадминистрации в 2016-2018 гг., кандидат философских наук Людмила Долгоновская.

По ее словам, в стратегии по реинтеграции должен быть пункт о переходном правосудии. «Запрос на установление справедливости, на нормализацию ситуации, которая сложилась, он огромный», – отметила эксперт.

«И мы должны пояснить людям государственное видение того, как будет осуществляться установление законности. Потому что существует много подозрений, страхов, предубеждений. Какой будет амнистия, каким будет закон о коллаборационизме, будет ли он принят, какие угрозы», – добавила она.

По словам Долгоновской, документ, где описывается стратегия реинтеграции, должен быть принят, и все эти моменты должны быть в нем прописаны.

«Такое переходное правосудие должно включать и временные администрации, которые возьмут власть и ответственность за ситуацию в свои руки», – считает начальник управления стратегических коммуникаций Луганской облгосадминистрации в 2016-2018 гг.