Минветеранов и ВПЛ разделят на два ведомства, – министр

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины будет разделено. Об этом заявила глава ведомства Оксана Коляда, передает «Интерфакс-Украина».

«Нам удалось донести информацию об огромном объеме задач, которые лежат в плоскости всего правительства, и дать понять высшему руководству государства, что это требует отдельного блока работы отдельного министерства, возможно, даже которое будет возглавлять профильный вице-премьер-министр», – сказала Коляда.

«Но и здесь у нас есть понимание того, что следует не восстанавливать Министерство оккупированных территорий, необходимо менять парадигму и говорить об эффективной работе Министерства реинтеграции. Наша команда обобщает свои предложения, и мы их представим в ближайшее время», – добавила она.

Министр отметила, что вопросы реинтеграции не помещаются в функционал одного, даже объединенного, министерства, так как есть потребность в межсекторальном сотрудничестве.

«Это не значит, что мы неэффективно сработали», – подчеркнула Коляда.

По ее словам, на данный момент в ведомстве проводятся консультации для того, чтобы быть готовым к этому разделению. «Очень важным для нас является обобщение и передача нашего опыта и наработок для перезапуска нового министерства по вопросам реинтеграции», – заявила министр.

На вопрос, как именно технически будет проходить разделение, Коляда ответила, что есть несколько вариантов, в том числе и отмена того решения, которое объединило два министерства.

«Министерство оккупированных территорий в том формате, каким оно было до нашего объединения – это структура, которая работает в режиме тушения пожаров. Нужен принципиально новый подход и стратегическое видение. Нужно играть на опережение и мыслить долгосрочными конструкциями», – сказала она.

В то же время, Коляда заявила, что на данный момент не располагает информацией, кто возглавит будущее Министерство оккупированных территорий после разъединения.

Среди прочего, комментируя, в чем был замысел объединения ведомств, министр отметила, что «логика объединения заключалась в типологизации управленческих процессов и сокращении расходов на госаппарат».

Отметим, что создание Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины было утверждено Верховной Радой 29 августа 2019 года.