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В «Л-ДНР» на пожарах погибли двое людей

23.01.20 15:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины и Луганщины за сутки на пожарах погибли два человека. Также сгорели продуктовые магазины. Об этом сегодня, 23 января, сообщают пресс-центры «МЧС ДНР» и «МЧС ЛНР».

22 января в Комсомольском (после переименования – Кальмиусское, Старобешевский р-н) произошел пожар в частном доме. «На месте пожара обнаружен погибший, анкетные данные устанавливаются», – сообщают в «ДНР».

В тот же день горел частный дом в поселке Городище Перевальского района. В результате пожара погибла женщина. Вероятной причиной пожара в «ЛНР» считают непотушенную сигарету.

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