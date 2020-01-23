В Покровске изъяли патроны и гранаты

Житель Покровска (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) хранил дома более сотни патронов, а житель соседней области имел при себе кроме патронов еще и предмет похожий на гранату. В отношении обоих мужчин открыты уголовные производства. Об этом сегодня, 23 января, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что в Покровске во время патрулирования на территории автостанции полицейские обратили внимание на подозрительного мужчину. Во время проверки документов и личных вещей 34-летнего жителя Кропивницкого в его рюкзаке обнаружили и изъяли 6 патронов различного калибра и гранату РГД-5. Объяснить откуда у него боеприпасы и что в дальнейшем он собирался с ними делать мужчина не смог.

В тот же день почти 140 патронов были обнаружены в ходе обыска в частном доме 20-летнего покровчанина. Боеприпасы нашли в собачьей будке, однако со слов хозяина он не знает, как они туда попали. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за хранение боеприпасов.

В обоих случаях боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

Правоохранителями открыты уголовные производства по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.