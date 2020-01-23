Нет ни одной страховой компании: В «ДНР» сообщили, как будет работать автострахование

В «ДНР» водителей, чей автотранспорт не застрахован, начнут штрафовать уже этим летом. При этом в «республике» «полисы» ОСАГО страховщики на руки не выдают. Но, как уверяют в «центральном республиканском банке», рынок заработает через несколько месяцев. Об этом говорится в сюжете одного из местных телеканалов.

«По ОСАГО страхуется именно ответственность перед третьими лицами. То есть, при ДТП выплата производится пострадавшему», – уверяют в «ДНР».

Работает это так: участники аварии вызывают на место «правоохранительные органы» и страховщиков. После составления «протокола» пострадавший водитель собирает пакет документов и приносит в свою страховую компанию. Те, в свою очередь, направляют автомобиль на экспертизу.

Если водитель не согласен с результатами экспертизы страховщика, которая должна определить размер компенсации ущерба, машину можно отправить повторно на независимую оценку.

Покрываются, как уверяют в «ДНР», не только расходы по ремонту пострадавшего авто, но и затраты в случае причинения вреда здоровью или смерти. Если, к примеру, в ДТП пострадал пешеход, утверждает специалист по страхованию, он обращается в больницу. «ГАИ» выдает «справку», что человек действительно пострадал в результате аварии, и тогда он должен получить выплаты согласно «закону» об ОСАГО.

Регулятором на этом рынке выступает «республиканский банк»: каждый страховщик обязан иметь свой счет в «банке». Сам же «полис» ОСАГО в «ДНР» – бумажный, пластиковый вариант не предусмотрен. В «республике» уверяют, что бумажный бланк имеет более 10-ти степеней защиты.

«Полис» будет действовать год. Для владельцев сезонной техники, к примеру, снегоуборочных машин, «страховка» будет действовать 3 месяца. «Нерезиденты, когда пересекают границу, застраховать свой автомобиль должны уже на следующий день. Срок их полиса действует от 5-ти дней до года», – заявляют в «ДНР».

«Страховка» будет работать, как уверяют в «республике», по принципу: один «полис» – одна машина.

Сколько будет стоить «страховка», зависит от вида транспортного средства, территории эксплуатации, стажа водителя и ряда других факторов. В среднем полис обойдется в 1,2-1,5 тыс. руб. (472-591 грн по местному курсу на 23.01.2020).

В «ДНР» также сообщают, что минимальные и максимальные значения страховых тарифов устанавливает «республиканский банк».

«Пока на этом рынке нет ни одной страховой компании. В конце прошлого года финансовый регулятор утвердил порядок их легализации. И первая фирма подала документы, чтобы получить лицензию», – говорится в сюжете.

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области «вступил в силу» «закон» «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Также в «республике» назвали тарифы, и сообщили, когда начнут штрафовать водителей за отсутствие «страховых полисов».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube