В школах Покровска объявлен карантин

Учебный процесс в школах Покровска (Донецкая обл.) временно приостановлен в связи с ухудшением эпидситуации среди школьников по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщила начальник отдела образования Покровского горсовета Марина Голуб на своей странице в Facebook.

Вынужденные каникулы у школьников продлятся с 24 января по 31 января включительно.

«Численность учащихся, которые заболели, незначительно увеличилась. Эпидемический порог превышен лишь в ОШ №8. Но отделом образования принято решение о временном приостановлении образовательного процесса во всех учебных заведениях города с 24 января по 31 января включительно», – сообщила Марина Голуб.

Напомним, что с 20 января учебный процесс приостановлен в школах города Селидово (Донецкая обл.).