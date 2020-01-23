Хотя и квартиры выделяют: В Донецкой областной детской больнице не хватает специалистов

В детской областной больнице Донецкой области, которая организована в Славянске, не хватает специалистов. Об этом «Донецким новостям» сообщил главный врач данного медучреждения Валерий Светличный.

«Кадровый дефицит существует и среди врачей-педиатров, и среди врачей-специалистов. Медуниверситет работает, выпускники заканчивают вузы, мы заявки постоянно пишем, но куда они деваются? Наверное, из-за недостаточной зарплаты люди идут в иные направления. Ведь зарплата у молодого врача – "минималка"», – констатировал главврач.

Светличный пояснил, что зарплата врача зависимости от его категории, стажа и объема работы. «У нас, например, есть врачи, которые работают просто на ставку. Вот молодой специалист пришел – и работает на ставку, т.к. как молодой специалист он не имеет ни категории, ни дополнительного трудового стажа, ничего. В таком случае он получает около 6 тыс. грн. А есть доктора, которые работают на полторы ставки, имеют высшую категорию и получают за 10 тыс. грн», –говорит он.

На данный момент в больнице работают 212 сотрудников. Как отметил Светличный, не хватает 10 врачей, а также медсестер. «Для того, чтобы оказывать высококвалифицированную консультативную помощь, мы бы еще приняли 10 врачей различных специальностей. Среди них – анестезиолог-реаниматолог, врач-лаборант, пульмонолог, аллерголог, эндокринолог, педиатр. Хотя и укомплектованность медсестер у меня приблизительно на 75%», – сказал главрач.

При этом для решения кадрового вопроса принимаются различные меры. Вплоть до приобретения квартир. «В декабре были закуплены квартиры. Это сейчас довольно редкая ситуация, когда облгосадминистрацией были выделены средства и больница приобрела 5 квартир – двух- и трехкомнатные для врачей-специалистов. Таким образом мы привлекаем медиков. На сегодняшний день жилье имеет статус «служебного», а после 10 лет его использования люди получают право на приватизацию. Врачи уже получили ключи, посмотрели и все рады. Квартиры получили анестезиолог-реаниматолог, хирург, травматолог и два педиатра. Среди них как местные, так и переселенцы. Хотелось бы и 15 квартир, но пока – сколько выделили», – отметил главврач.

Напомним, что в Славянске на базе детской областной больницы создадут современный медицинский центр, проект которого разработали авторы здания Национальной детской специализированной больницы «Охматдет».