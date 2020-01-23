Укрзализныцю планируют на 10 лет отдать в управление немцам

В рамках меморандума Украины с Deutsche Bahn «Укрзализныцю» планируют передать в управление немецкой компании на 10 лет. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на Экономическом форуме в Давосе, сообщает «Сегодня».

«Да, мы хотим отдать немцам в управление на 10 лет железную дорогу. Мы связываем с этим очень важным решением не только судьбу этой инфраструктурной единицы. Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта к инвестициям, к миру, к новым стандартам», – заявил Гончарук.

Он также подчеркнул, что решение не окончательное, официальные документы еще не подписаны, а о деталях нужно договариваться.

«Но политическое решение на этот счет уже принято, и это огромный шаг», – подчеркнул Гончарук.