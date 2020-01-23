Авитель, Милица, Радмир, Вильдан: В «ЛНР» назвали необычные имена для новорожденных в 2019 году

В «ЛНР» в 2019 году самыми популярными именами для новорожденных были Кирилл и Даниил, а также Анастасия и Мария. Об этом сегодня, 23 января, сообщает пресс-служба «министерства юстиции ЛНР».

«Самые популярные имена в республике при регистрации рождения мальчиков – Кирилл, Даниил, Артем, Никита, Михаил, Матвей, Максим, Иван, Илья, Тимофей, а при регистрации девочек – Анастасия, Мария, София, Виктория, Дарья, Вероника, Ева, Милана, Варвара, Полина», – сообщили в «ведомстве».

«Среди редко встречающихся женских имен можно выделить следующие: Мадонна, Евангелия, Златослава, Иллария, Аврора, Афина, Авитель, Милица, Мирра, Доминика. Среди редких мужских имен, которые присваивались новорожденным мальчикам в прошлом году, можно назвать такие имена, как Адель, Радмир, Матфей, Вильдан, Якуб, Тамерлан, Никон, Святозар, Нестор, Даниэль», – уверяют в «ЛНР».