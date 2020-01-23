Зеленский рассказал о переговорах по освобождению пленных украинцев

Украина ведет переговоры об освобождении граждан, находящихся на временно неподконтрольной территории и в России. Об этом в комментарии СМИ в Иерусалиме сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства.

«Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек – обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек – мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев – всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России», – сказал Владимир Зеленский.