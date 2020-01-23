На Донетчине маршрутка насмерть сбила женщину

В Краматорске «маршрутка» сбила женщину. Об этом сегодня, 23 января, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что водитель междугородной «маршрутки» сбил 37-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Краматорчанка погибла на месте.

Авария произошла 22 января около 18:40 возле автовокзала в Краматорске. Автобус осуществлял рейс Доброполье-Славянск.

Во время аварии в салоне находились двое пассажиров, они не пострадали.

Полицией открыто уголовное производство по ч. 2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Обстоятельства происшествия устанавливаются.