Офис генпрокурора сообщил о подозрении командиру НВФ «ЛНР»

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении командиру незаконного вооруженного формирования (НВФ) «ЛНР» в нарушении законов и обычаев ведения войны. Об этом сегодня, 23 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что прокурор Офиса генерального прокурора сообщил о подозрении командиру артиллерийского подразделения «2 отдельная гвардейская мотострелковая бригада 2 армейского корпуса народной милиции» «ЛНР». Его подозревают в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней), ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

«Так, по данным следствия, указанный гражданин Украины 30 августа 2016 года, находясь на территории поселка Веселая Гора Луганской области, действуя умышленно, совместно с другими участникам террористической организации "ЛНР" и представителями ВС РФ осуществил артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры и гражданского населения города Счастье Луганской области. В результате указанных действий погибло 1 гражданское лицо, разрушено и повреждено 23 недвижимых объекта гражданской инфраструктуры и 5 транспортных средств», – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.