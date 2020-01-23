Медкомиссия для автошколы: В «ДНР» сообщили, каких врачей нужно пройти, и сколько это стоит

В «ДНР» для начала обучения вождению в автошколе необходимо пройти медкомиссию. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как утверждают в «ДНР», «желающие получить водительское удостоверение обязаны пройти медицинское освидетельствование; на основании результатов медосмотра выдается справка, дающая право на практике обучаться вождению в автошколе».

В «республике» уточняют, что в медкомиссию входят врачи: хирург, офтальмолог, отоларинголог, невропатолог, терапевт. Женщин дополнительно осматривает врач-гинеколог.

Там также сообщают, что есть определенный порядок прохождения медицинской комиссии. Первое – это освидетельствование психиатра. Оплата за сертификат – 98 руб. (39 грн по местному курсу на 23.01.2020). Также потребуется освидетельствование нарколога. Оплата за сертификат – 270 руб. (106 грн).

Далее осмотр проводят остальные специалисты.

Кроме того, необходимы лабораторные/инструментальные исследования: общий анализ крови; анализ крови на резус-фактор; флюорография; общий анализ мочи; ЭКГ (по направлению терапевта).

«С полученными результатами необходимо обратиться в одно из медучреждений республики и получить справку 083-у. Справку предоставляют в МРЭО при получении водительского удостоверения, восстановлении утраченного документа, внесении каких-либо изменений в удостоверение, в случае ДТП и при прохождении техосмотра», – сообщают в «республике».