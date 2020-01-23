В «ДНР» мужчину посадили в тюрьму на пять лет за «участие в террористическом сообществе»

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка приговорен к 5 годам лишения свободы за «участие в террористическом сообществе». Об этом сегодня, 23 января, сообщает пресс-служба «генпрокуратуры ДНР».

Как утверждают в «ДНР», житель Донецка, «с целью беспрепятственного пересечения линии разграничения между Украиной и ДНР, через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Марьинка-Украина", для осуществления частных пассажирских перевозок, доставки посылок с территории Украины, в ноябре 2016 года был завербован сотрудником СБУ».

«По заданию иностранной разведки обвиняемый осуществлял террористическую деятельность на территории ДНР в период с ноября 2016 года по октябрь 2018 года, выполняя задачи, направленные на причинение ущерба общественной безопасности ДНР», – заявляют в «ДНР».

«Буденновским межрайонным судом г. Донецка ДНР 26.12.2019 года вынесен обоснованный приговор, согласно которому обвиняемый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет без штрафа, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – добавляют в «республике».