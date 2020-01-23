Уже третий год: В Дружковке не могут закончить реконструкцию городского парка (Фото)

Парк культуры и отдыха города Дружковка (Донецкая обл.), который с 2018 года находится на реконструкции, пришел еще в большее запустение. Уже более полугода на объекте не ведется никаких масштабных работ.

Причина – заказчик (Департамент экологии Донецкой облгосадминистрации) отказался продлевать договор с подрядчиком (компания «БМС БУД»). Подрядчик начал отстаивать свои права в судебном порядке. В результате, окончание работ сдвинулось на неопределенный срок.

«Мы были готовы и тогда, и сейчас продолжать выполнять взятые на себя обязательства. Но в нарушение законодательства Департамент экологии отказался продлевать договор. К тому же нам остались должны деньги за выполненные работы. Фактически мы получили 7 млн грн, а затратили 10 млн. После этого мы приняли решение судиться с заказчиком, чтобы отстоять свою правоту», – пояснял в октябре прошлого года исполнительный директор компании «БМС БУД» Владислав Малый.

Общая сумма реконструкции исчислялась в 26 млн грн, из них подрядчик на сентябрь 2019 года освоил 27% (7,118 млн грн). После подписания договора в него неоднократно вносились изменения в связи с корректировкой проектно-сметной документации. При этом все работы должны быть завершены еще в декабре 2018 года.

На данный момент центральный парк города огорожен забором из сетки, а на центральном входе повешена табличка «Хода нет». Декоративные скамейки с декоративными фигурами, выставленные на центральной аллее, просто остались стоять в транспортировочной упаковке. Веревочный парк загрязнен птичьим пометом и видно, что там давно никто не убирал. Мини-зоопарк пустует, хотя согласно тендерной документации, размещенной в системе электронных закупок Prozorro, в апреле руководство парка планирует закупить животных на 35 тыс. грн. Под открытым небом лежат и гниют разобранные конструкции скейт-парка.

Парк Дружковки- январь 2020

Представитель компании «БМС БУД» предположил, что окончание работ по реконструкции парка может завершиться к лету 2020 года. «Надеемся, что нам не будут мешать и к следующему лету парк будет готов», – добавил Малый.

По материалам: «Дружковка на ладонях»