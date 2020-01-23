За долги: ГП Шахтоуправление Южнодонбасское № 1 и ГП Шахта им. Н.С. Сургая отключат от энергоснабжения

Во вторник, 28 января, оператор системы распределения (ОСР) вынужден отключить от энергоснабжения ГП «Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1"». А в среду, 29 января, – ГП «Шахта им. Н.С. Сургая». Государственные предприятия не выполняют взятые на себя обязательства по оплате, несмотря на достигнутые договоренности. Задолженность ШУ «Южнодонбасское № 1» превышает 123 млн грн. Долг Шахты им. Н.С.Сургая – более 300 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

В сообщении отмечается, что понимая важность электроснабжения шахт, энергокомпания постоянно вела переговоры с руководством ГП «Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1"». В феврале 2019 года был согласован график реструктуризации задолженности сроком до конца 2020 года. Однако график не выполняется.

Государственное предприятие «Шахта им. Н.С.Сургая» также не выполнила условия графика реструктуризации задолженности, согласованного в марте 2019 года.

«У ОСР нет иного выхода, как отключить должника. Невыполнение условий оплаты – прямое нарушение потребителем норм Закона Украины "О рынке электрической энергии"», – подчеркнули в пресс-службе.

В сообщении также отмечается, что проблемы шахт с оплатой использованной электроэнергии имеют системный характер.

«Руководство шахт регулярно нарушает графики оплат и не соблюдает договоренности с оператором системы распределения и поставщиками. Так с 21 декабря ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1" было отключено по заявке поставщика ЭК "Укрэнергоуголь". Энергоснабжение угольного предприятия возобновили только через месяц – 17 января», – отметили в пресс-службе.

Энергокомпания призывает Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины, Донецкую областную государственную администрацию и руководство шахт-должников как можно скорее найти решение, которое позволит не допустить отключения.

«Ответственность за отключение шахт несет руководство государственных предприятий», – подчеркнули в пресс-службе.

Также сообщается, что оператор системы распределения проинформировал о сложившейся ситуации премьер-Министра Украины, Министерство энергетики и защиты окружающей среды, СНБО, ГСЧС, Донецкую областную государственную администрацию, органы Госэнергонадзора.