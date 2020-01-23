В Украине провели электронную перепись населения: Обнародованы данные (Инфографика)

Согласно электронной переписи населения в Украине проживает 37 млн 289 тыс. человек. Об этом сегодня, 23 января, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Telegram.

Также он обнародовал результаты работы по оценке численности населения Украины. «На 01.12.2019 наличное население Украины – 37,29 млн человек», – сообщил Дубилет.

Распределение по полу: 20 млн 9 тыс. женщин, 17 млн 280 тыс. мужчин.

В Киеве находится 3,7 млн ​​человек.

Согласно представленной министром презентации, по возрасту распределение таково (по классификации ООН):

дети от 0 до 14 лет – 5 млн 756 тыс. (15,4%);

ранний трудоспособный возраст (15-24 года) – 3 млн 584 тыс. (9,6%);

основной трудоспособный возраст (25-54 года) – 6 млн 458 тыс. (44,1%);

зрелый трудоспособный возраст (55-64 года) – 5 млн 243 тыс. (14,1%);

пожилые люди (65 лет и старше) – 6 млн 248 тыс. (16,8%).

Оценка не охватывает временно неподконтрольные украинской власти территории Донецкой и Луганской областей, аннексированного Крыма.

В частности, на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области проживает 1 млн 981 тыс. 20 человек (899,4 тыс. мужчин, и 1 млн 81 тыс. 800 женщин).

На подконтрольной части Луганской области – 1 млн 127 тыс. 50 человек (516,3 тыс. мужчин, и 611,2 тыс. женщин).

Дубилет уточнил, что оценка была проведена за 3 месяца. «Для государства эта работа не стоила никаких дополнительных денег. Традиционная перепись населения обошлась бы в 3,4 млрд грн (бюджет, заложенный на 2020 год), а итоги мы бы получили в первом квартале 2021 года», – заявил он.

Для проведения исследования правительством Украины были использованы три методики с данными украинских мобильных операторов, информацией реестров Пенсионного фонда и Министерства юстиции и государственного реестра физических лиц. По словам Дубилета, методики дали примерно одинаковый результат. Разница между результатами разных методов составляет 2,86%.