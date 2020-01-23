Ежегодный обязательный медосмотр для ветеранов АТО/ООС: Стало известно, когда введут

В Украине введение обязательного ежегодного бесплатного медицинского осмотра ветеранов АТО/ООС может стартовать с 1 апреля 2020 года. Об этом рассказала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Оксана Коляда в интервью «Интерфакс – Украина».

«Этот вопрос сверхактуальный, он первый, который мы поднимаем в части медицинского обеспечения. Я думаю, что эти обязательные медицинские осмотры будут внедрены со стартом второго этапа медицинской реформы, с 1 апреля 2020 года, когда мы перейдем на оплату медицинских услуг через Национальную службу здоровья Украины», – сказала она.

Министр отметила, что важно заниматься превенцией, а не преодолевать последствия, как это чаще всего происходит на данный момент. «Потому что сейчас мы чаще преодолеваем именно тяжкие последствия. Нам нужно понять, как мы можем помочь на более ранних стадиях заболевания, или что-то профилактировать. Те ветераны, которые не пройдут этот бесплатный медицинский осмотр, они не будут иметь права получить от нас оплаченную медицинскую услугу», – уточнила Коляда.

По словам главы МинВВОТ, ведомство продолжает работу с Министерством здравоохранения по совершенствованию подхода, предусматривающего пакет дополнительных услуг, которые будут бесплатно предоставляться ветеранам в медицинских учреждениях. «Сейчас активно работаем с теми заведениями, которые потенциально будут нам предоставлять эти услуги», – подчеркнула министр.

Коляда уточнила, что это будут не все медучреждения, а только те, которые будут соответствовать требованиям Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) и захотят предоставлять услуги ветеранам. «Мы договорились, что мы им поможем соответствовать этим требованиям в части какого-то оборудования или функциональной способности, принимая во внимание то, что у нас есть определенные международные партнеры, которые согласились поддержать медицинские учреждения, которые в дальнейшем будут обслуживать ветеранов», – заявила Оксана Коляда.

Напомним, ранее Коляда заявляла, что в Украине для каждого ветерана АТО/ООС должен стать обязательным ежегодный бесплатный медосмотр для ветеранов как на местном уровне, так и в профильных государственных клиниках. По данным Коляды, в Украине в комплексной заботе нуждаются около 380 тысяч только ветеранов АТО/ООС, но окончательную цифру людей, требующих помощи, можно будет определять отдельно для каждого региона, где проживают ветераны, и где, собственно, и будут развернуты «ветеранские пространства» – площадки, где бывшие военнослужащие смогут получить медицинскую, психологическую, социальную, правовую и любую другую поддержку для решения наиболее болезненных и насущных вопросов.

Как сообщалось ранее, в Украине принята обновленная Государственная целевая программа по физической, медицинской, психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации ветеранов и членов их семей.